انت الان تتابع تفاصيل خبر مستشار إماراتي يهاجم السعودية: متشددة ومترهلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 11:26 مساءً - هاجم مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله السعودية بشدة؛ إذ رأى أنها ما زالت بحاجة إلى انفتاح أكبر لكي تقنع الغرب.

جاء ذلك خلال مشاركة مستشار ولي عهد أبوظبي في برنامج يعرض على قناة سعودية، قال فيه: "ما زالت صورة السعودية غير مشرقة في الإعلام الغربي".

وعلى الرغم من محاولة مقدم البرنامج تلطيف هجوم الأكاديمي الإماراتي بقوله: "صورة ضبابية"، لكن مستشار بن زايد استمرّ في هجومه الكاسح قائلاً: "لنكن واضحين. صورة السعودية مغلقة. محافظة. مترهلة. عليها ملاحظات. ومتشددة وما إلى ذلك".

وأكد عبد الخالق عبد الله ضرورة الترويج لما وصفها بـ"السعودية الجديدة التي هي قيد التأسيس التي تود العودة إلى ما قبل التشدد والانغلاق وما قبل عام 1979"، مشدداً على أن ذلك ضروري لتشجيع وجذب الاستثمارات الأمريكية وتحفيزها.

وأثار هجوم عبد الله سخط وغضب المغردين السعوديين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الانفتاح الذي تشهده الممملكة بدعم من ولي العهد محمد بن سلمان، لقي رفضاً شعبياً واسعاً.

وبدأت السعودية تشهد منذ تولي محمد بن سلمان منصبه في يونيو 2017، تغييرات مختلفة غريبة عن المجتمع، كإقامة الحفلات الصاخبة والمهرجانات الفنية بحضور جمهور من كلا الجنسين، وسمح أيضاً للنساء بقيادة السيارة ودخول الملاعب والحفلات، فضلاً عن إقامة عروض للأزياء.