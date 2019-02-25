شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيراني يعلن استقالته من منصبه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، مقدمًا اعتذاره للشعب الإيراني عن تقصيره خلال توليه المنصب.
وقال “ظريف” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “إنه قرَّر الاستقالة من منصبه كوزير للخارجية الإيراني”، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه استقال بسبب عجزه عن الاستمرار في أداء مهامه، مضيفًا: “أعتذر عن التقاعس والتقصير خلال فترة تولي حقيبة الخارجية”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني يعلن استقالته من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.