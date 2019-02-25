اليمن: تأجيل المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة

في السياسة 26 فبراير,2019 نسخة للطباعة

صنعاء ـ وكالات: تأجلت المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة باليمن أمس الاثنين بعد تعثر الاتفاق على آلية سريعة مقبولة لدى الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية. وقال مصدر عسكري يمني حكومي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن “إعادة الانتشار تأجلت إلى وقت لاحق غير محدد، بسبب عدم الاتفاق على طريقة الانسحاب من الأماكن المحددة”. من جانبه، أكد القائم بأعمال محافظة الحديدة محمد قحيم المعين من قبل جماعة أنصار الله ، أن (الجانب الحكومي) لا يزال يتلكأ ويماطل في تنفيذ خطوة إعادة الانتشار. ولفت في تصريح ، لقناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة أنصار الله، إلى أن ” سبب تأجيل المرحلة الأولى من إعادة الانتشار أمس، هو طلب رئيس لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسجارد لعقد اجتماع بين الخطوتين (الأولى والثانية)”. وأضاف أن ” جماعة انصار الله في لجنة التهدئة والتنسيق طلب من لوليسجارد تحديد النقاط التي ستناقش في الاجتماع”. وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار غير أن ذلك لم يحدث وسط اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ. وتشمل إعادة الانتشار في المرحلة الأولى انسحاب أنصار االله من مينائي الصليف ورأس عيسى، بالتزامن مع انسحاب قوات الحكومة اليمنية من مطاحن البحر الأحمر، على أن يتم البدء بعدها في تنفيذ الخطوة الثانية من مرحلة إعادة الانتشار خلال أقل من أسبوعين. من جهة اخرى أعلنت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أنها تسعى خلال عام 2019 لإيصال المساعدات الإنسانية إلى 4ر21 مليون يمني.

وذكر بيان صادر عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي أن” المنظمة الدولية وشركاءها في العمل الإنساني أطلقوا في 18 فبراير الجاري خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، التي تسعى لجمع 2ر4 مليار دولار أميركي لتوفير المساعدات المنقذة للأرواح إلى 4ر21 مليون شخص هذا العام”. وأوضح البيان، الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن “هذا هو أكبر نداء استغاثة إنساني موحد لليمن على الإطلاق”. وأضاف البيان:”لقد قادت أربع سنوات من الصراع المتواصل إلى تحويل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحالي” مشيرا إلى أن “مستوى المعاناة صادم، كون 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان (أي حوالي 1ر24 مليون شخص) يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية أو الحماية”. وأفاد بأن “عشرة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة والموت جوعا، فيما يعاني سبعة ملايين يمني من سوء التغذية.” وأشار البيان إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، في العام 2019، تدور حول خمسة أهداف ذات أولوية، هي “مساعدة ملايين السكان في التغلب على الجوع، والحد من تفشي الكوليرا والأمراض المعدية، وتعزيز كرامة الأسر النازحة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، والحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح”.