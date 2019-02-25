ماي ويونكر يحققان تقدما جيدا لتجاوز مأزق بريطانيا حول البريكست

بروكسل ـ وكالات: قالت متحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد أن اجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أول أمس الاثنين إن لندن وبروكسل تحققان “تقدما جيدا” في جهودهما لتجاوز مأزق بريطانيا فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت المتحدثة ،عقب اجتماع يونكر وماي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ في مصر، إنهما اتفقا “على ضرورة الانتهاء من هذا العمل في الوقت المناسب” قبل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي تبدأ في 21 مارس . وتركز الجهود على ثلاث نقاط : تغيير الإعلان السياسي المصاحب لاتفاق خروج بريطانيا الملزم قانونا ؛ والترتيبات البديلة التي يمكن أن تحل محل شبكة الأمان الأيرلندية المثيرة للجدل. والضمانات الإضافية المحتملة بشأن طبيعة شبكة الأمان. وردا على سؤال حول ما إذا كان الموعد النهائي المحدد في 21 مارس سوف يعطي وقتا كافيا للعمليات القانونية الضرورية لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سلس بحلول 29 مارس ، أشارت المتحدثة إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي “قادرة تماما على التحرك بسرعة واتخاذ قرارات بسرعة عند الحاجة”. على صعيد متصل ذكرت صحيفة تلجراف إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدرس خطة سيتم بموجبها تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة تصل إلى شهرين. وقالت الصحيفة إن مسؤولي الحكومة البريطانية أعدوا سلسلة من الخيارات جرى تداولها في مطلع الأسبوع في محاولة لتفادي استقالة وزراء. ومن بين هذه الخيارات تقديم طلب رسمي لبروكسل لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تستطع ماي ضمان التوصل لاتفاق بحلول 12 مارس. من جهة اخرى قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أمس الاثنين إن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد المحدد في 29 من مارس آذار سيكون “حلا منطقيا” حيث لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني للموافقة على اتفاق للانفصال. وقال توسك في مؤتمر صحفي بعد يوم من لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي “أعتقد أنه في الوضع الذي نعيشه، فإن التمديد سيكون قرارا منطقيا لكن رئيسة الوزراء ماي تعتقد أنه سيكون بإمكانها تجنب هذا السيناريو”. وأضاف توسك أنه ناقش مع ماي “العواقب القانونية والسياسية لتمديد محتمل” لفترة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد المحددة بعامين وتنتهي في 29 من مارس.