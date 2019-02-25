الجزائر : أويحيي يؤكد أن الصندوق هو الفاصل في الانتخابات الرئاسية

الجزائر وكالات: دعا أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري أمس الاثنين الى الاحتكام للصندوق للفصل بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل المقبل.وقال أويحيى، في كلمة له بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس النواب ” أقول للجميع أن الانتخابات ستكون بعد شهرين ويبقى الفاصل هو الصندوق، ويحق للجميع مساندة المترشح الذي يريدونه”. وعلق أويحيى على المظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظامه قائلا :”خرج عدد معتبر من المواطنين في مسيرات سلمية، ونذكر أن الدستور يضمن حق التجمهر السلمي”.وأضاف :”ناشدنا الجميع اليقظة خاصة وأن النداءات لهذه المسيرات جاءت من مصادر مجهولة، هذه المرة جرت الأمور في سلم، لكن قد تكون نداءات مرة أخرى لأشياء أخرى”. وذكر أويحيى أن الندوة الوطنية التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنظيمها بعد الانتخابات الرئاسية في حال فوزه بها طبعا، تهدف لتحقيق مطالب التغيير والإصلاح التي رفعها المتظاهرون خلال المسيرات التي خرجت في الأيام الماضية رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمسيرات مليونية الجمعة المقبل، للمطالبة برحيل بوتفليقة وأركان نظامه. من جهة اخرى أطلق عدد من الصحفيين الجزائريين مبادرة وقفة سلمية يوم الخميس المقبل، بساحة حرية الصحافة، بشارع حسيبة بن بوعلي، بقلب العاصمة، تنديدا بما وصفوه بـ “التضييق والحجر على الحريات “. جاءت المبادرة، بعد تجاهل إعلام القطاع الخاص للمسيرات السلمية التي شهدتها الجزائر أول أمس الجمعة والتي نادت رئيس الجزائر بالتراجع عن نية الترشح لرئاسة الجزائر لخمس سنوات إضافية، بعد العشرين. من جهتهم، حمل المتظاهرون الجزائريون، في المسيرة السلمية، التي نظمتها حركة مواطنة، شعارات تطالب بمغادرة الصحفيين والمصورين، لميدان التظاهر وذلك لما اعتبروه تواطؤا مع دعاة الولاية الجديدة والإبتعاد عن الموضوعية وأخلاقيات المهنة.