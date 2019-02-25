محمد جواد ظريف يعلن استقالته من منصبه وزيرا للخارجية الإيرانية

ألسومرية نيوز/بغدادافادت وكالة رويترز للأنباء مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدم استقالته من منصبه.

ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه.

ومحمد جواد ظريف من مواليد 1960، وهو وزير الشؤون الخارجية والممثل الدائم السابق لإيران لدى الأمم المتحدة، واختاره رئيس الجمهورية حسن روحاني وزيراً للخارجية في 15 اب 2013.

وشغل جواد ظريف مناصب دولية ومحلية أخرى وهي مستشارًا وكبير مستشاري وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وعضوًا بارزًا في مبادرة حوار الحضارات، ورئيس لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، ومشاركًا بارزًا في الحوكمة العالمية، ونائبًا للشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامية.