افادت وكالة رويترز للأنباء مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدم استقالته من منصبه.
ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه.
ومحمد جواد ظريف من مواليد 1960، وهو وزير الشؤون الخارجية والممثل الدائم السابق لإيران لدى الأمم المتحدة، واختاره رئيس الجمهورية حسن روحاني وزيراً للخارجية في 15 اب 2013.وشغل جواد ظريف مناصب دولية ومحلية أخرى وهي مستشارًا وكبير مستشاري وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وعضوًا بارزًا في مبادرة حوار الحضارات، ورئيس لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، ومشاركًا بارزًا في الحوكمة العالمية، ونائبًا للشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد جواد ظريف يعلن استقالته من منصبه وزيرا للخارجية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.