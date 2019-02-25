من شرم الشيخ.. ميركل تدعو العرب لتغيير سياسي بسوريا

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الدول العربية إلى عدم قبول الرئيس السوري بشار الأسد كمنتصر في الحرب الأهلية. وقالت ميركل خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ المصري: إنه "نظرا لفرار 6 ملايين سوري من البلاد خلال الحرب فإن هناك حاجة إلى عملية تغيير سياسي"، مضيفة: "طلبت من الدول الأعضاء في الجامعة العربية العمل معنا على تحقيق عملية التغيير السياسي هذه من أجل إعادة البلاد إلى سابق عهدها، بما يسمح بإعادة اللاجئين".
وطالبت المستشارة الألمانية بالمضي قدمًا في تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وإطلاق بما في ذلك من مشاورات شاملة حول ما يمكن أن يبدو عليه النظام السياسي لسوريا في المستقبل، وقالت: "لذلك فإن هذا أمر مهم للغاية حتى يمكن لكافة السوريين أن يجدوا أنفسهم مجددا في سوريا".تجدر الإشارة إلى أن عضوية سوريا في الجامعة
وطالبت المستشارة الألمانية بالمضي قدمًا في تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وإطلاق بما في ذلك من مشاورات شاملة حول ما يمكن أن يبدو عليه النظام السياسي لسوريا في المستقبل، وقالت: "لذلك فإن هذا أمر مهم للغاية حتى يمكن لكافة السوريين أن يجدوا أنفسهم مجددا في سوريا".
تجدر الإشارة إلى أن عضوية سوريا في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011، إلا أنه دار نقاش في الآونة الأخيرة حول إعادتها للجامعة.
وأعادت القوات الحكومة السورية السيطرة على مناطق كبيرة في البلاد خلال الأشهر الماضية، وتسعى الأمم المتحدة منذ شهور إلى تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من عام لصياغة الدستور.
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