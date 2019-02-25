الان تتابع عاجل.. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالته عبر “انستغرام” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته عبر “انستغرام”، وفقا لرويترز. وكتب: “أعتذر لكم عن كل أوجه القصور… في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية… أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين”.

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