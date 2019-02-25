عاجل .. وزير الخارجية الإيرانى يعلن استقالته عبر إنستجرام

أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استقالته على إنستجرام منذ قليلأ وكتب ظريف يقول "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور... في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين"

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