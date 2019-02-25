شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية البريطاني: حزب الله يواصل محاولاته لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت الحكومة البريطانية اليوم (الإثنين) عزمها فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب «يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إنها قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا.

وقال وزير الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية ساجد جاويد: «يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي، لأجل ذلك، اتخذت قرارا بحظر حزب الله كليا.»

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله تنظيما إرهابيا، وكانت واشنطن عبرت في الأسبوع الماضي عن قلقها من تنامي نفوذ الحزب في الحكومة اللبنانية.