شكرا لقرائتكم خبر عن عبر إنستغرام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طهران) أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم (الاثنين) استقالته من منصبه على صفحته بموقع إنستغرام. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم (الاثنين) استقالته من منصبه على صفحته بموقع إنستغرام. وكتب ظريف :"أعتذر لكم عن كل أوجه القصور... في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".



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