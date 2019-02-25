صور.. وزير شئون النواب يكرم الموظفين المتميزين عن شهر يناير 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، الموظفين المتميزين خلال شهر يناير 2019. وشمل التكريم، كلا من إيهاب عبد الغفار السحار مدير عام إدارة الموارد البشرية، وأمين عبد المعبود أمين بدر بإدارة الاتصال السياسي، وطارق محمد فؤاد بإدارة شئون الأعضاء، بمنح كل منهم شهادة تقدير على حسن آدائهم الوظيفي، ومكافأة مادية تحفيزا لهم على إجاده العمل بين الموظفين. يذكر أن المستشار عمر مروان يحرص على تكريم الموظفين المتميزين شهريا.







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