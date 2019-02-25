اليوم الجديد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار رقم 20 لسنة 2019 الخاص بفتح فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة ونظام القبول بها. وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم فتح أول فصل لمزدوجي ومتعددي الإعاقة بمدرسة النور بحمامات القبة وجاري استكمال المرحلة الأولي من المشروع، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو إكساب الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر...

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يصدر قرارًا بفتح فصول لمتعددي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.