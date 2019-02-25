«موسى»: كلمة السيسي اليوم كانت أقوى رد على أردوغان وقطر

اليوم الجديد

علق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن رده كان أقوى رد على دول الإرهاب، سواء بلطجة "أردوغان" أو "بلطجية قطر" موضحًا أن كل من حضروا لم يستطيعوا الرد على الرئيس لأن معه كل الحق.

وأضاف "موسى"، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أنه في قمة السعادة نظرًا للنجاح الباهر الذي حققته القمة العربية والأوروبية، ولإعلان الرئيس السيسي أن المصريين سوف يثأرون للشهداء بالقانون العادل وذلك أمام العالم كله.

وتابع "موسي"، أن الرئيس أعلنها بكل صراحة أنه لا تراجع...