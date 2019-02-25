مقتل خاطف الطائرة المتوجهة لدبي.. والشرطة: غير متزن عقليا

القاهرة - مصراوي:

ظهرت أول صور للشاب الذي حاول خطف طائرة وهي متوجهة أمس الأحد من العاصمة البنغالية "دكا" إلى دبي، إلا أنه لم يفلح، وتنقل "العربية.نت" اثنين منها عن موقع إخباري بنغالي، وفيها يبدو "مهدي" وقد وجد مصيره على أيدي عناصر من قوة كوماندوس اقتحموا عليه الطائرة التي كان فيها مسلحاً بمسدس وقتلوه رمياً بالرصاص.

وسائل إعلام بنغالية، كما ووكالات أنباء، ذكرت أن اسمه مهدي وعمره 25 سنة، وأن الكوماندوس اقتحموا الطائرة التابعة لشركة بيمان بنجلاديش بعد هبوطها في مطار "تشيتاجونج" بالجنوب الشرقي للبلاد، من دون...