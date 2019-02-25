بينس: سنقف إلى جانب غوايدو حتى استعادة الحرية في فنزويلا

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بينس "عزم الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو حتى "استعادة الحرية" في البلاد".
وأشار بينس، في كلمة له في العاصمة الكولومبية بوغوتا، أثناء اجتماع لـ"مجموعة ليما" الإقليمية بحضور غوايدو، إلى أن "أعمال العنف التي نشبت السبت إثر محاولة المعارضة الفنزويلية إدخال المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى البلاد رغم حظر الحكومة عزّزت عزم الولايات المتحدة على دعم زعيم المعارضة".
وهدد بينس الدول التي أعربت عن دعمها لمادورو بـ"العزلة المتزايدة على الصعيد الدولي ما لم تتخل عنه"، داعيا دول "مجموعة ليما" إلى "تجميد أصول شركة PDVSA النفطية الفنزويلية الحكومية، وتسليم جميع الأصول التابعة لحكومة مادورو إلى "حكومة غوايدو".
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