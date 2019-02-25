جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا الثلاثاء

أفادت معلومات صحفية بان "مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا بطلب من الولايات المتحدة، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة الوضع في فنزويلا"، مشيرةً إلى أن "قرر مجلس الأمن عقد اجتماع مساء غد الثلاثاء"، مضيفة: "من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار حول فنزويلا صاغته للمجلس غدا".

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