وزير إسرائيلي: صفقة القرن تهدد وجود الدولة العبرية

اعتبر وزير التعليم الإسرائيلي، زعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت أن "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة بـ "صفقة القرن" تهدد وجود إسرائيل"، مشيراً إلى أنه "سيتم الكشف عن صفقة القرن فورا بعد الانتخابات، وتتضمن ذات المعادلة الفاشلة التي جلبت لنا مقتل أكثر من ألف شخص وآلاف الهجمات الصاروخية".

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