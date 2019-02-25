ندد الرئيس البوليفي،ايفو موراليس بـ"سعي الولايات المتحدة إلى اغتيال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو قال إن أيام مادورو باتت معدودة ويوم أمس، قال سيناتور أميركي إنه يجب اغتيال مادورو وإذا ما حصل لمادورو مكروه ستقع مسؤولية ذلك على عاتق الولايات المتحدة وبومبيو والسيناتور ماركو روبيو هذا".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بوليفيا: إذا حصل لمادورو أي مكروه ستكون واشنطن المسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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