الخارجية المصرية: تصريحات أردوغان عن أحكام الإعدام محاولة للفت الأنظار

أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، هي "محاولة للفت الأنظار".
وأشار في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" العربية، إلى أن تصريحات أردوغان محاولة للفت الأنظار بالتزامن مع استضافة القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.
وأوضح شكري أن "القادة الأتراك يتحدثون عن عملية إرهابية أدت لاغتيال النائب العام المصري، وتستضيف بلادهم العقل المدبر لها وهو القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي"، لافتًا إلى أن "نحن لن ننزلق للرد على هذا المستوى من التصريحات غير اللائقة ولا المقبولة".
وشدّد على أن نجاح مصر في استضافة القمة العربية الأوروبية واستمرارها في تعزيز حضورها الدولي والإقليمي دون الالتفات لتلك الوقائع، هو "أبلغ رد".
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