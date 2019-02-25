أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو، أن "الرئيس التركي رجب أردوغان هو من تسبب في استمرار الحرب الإرهابية على سوريا، من خلال دعمه التنظيمات الإرهابية وتسهيل دخول الإرهابيين إليها".
ولفت إلى أن "أردوغان مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن سقوط عشرات آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء في سوريا"، مشدداً على أن "سياسات أردوغان الخارجية فاشلة ومتناقضة بالكامل".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي معارض: أردوغان يتحمل مسؤولية سقوط آلاف الأبرياء بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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