مسؤول تركي معارض: أردوغان يتحمل مسؤولية سقوط آلاف الأبرياء بسوريا

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو، أن "الرئيس التركي رجب أردوغان هو من تسبب في استمرار الحرب الإرهابية على سوريا، من خلال دعمه التنظيمات الإرهابية وتسهيل دخول الإرهابيين إليها".

ولفت إلى أن "أردوغان مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن سقوط عشرات آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء في سوريا"، مشدداً على أن "سياسات أردوغان الخارجية فاشلة ومتناقضة بالكامل".