النشرة: إصابة شخصين بجروح جراء تعرضهما لهجوم من قبل كلب في جرجوع

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "كلبا شاردا هاجم في بلدة جرجوع قضاء النبطية شخصين حيث أصيبا بجروح مختلفة"، مشيراً إلى أنه "تم نقلهما الى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي".

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