القاضي ابراهيم: حاولت الاتصال بباسيل بعد اخبار يعقوبيان ولم أوفّق به

أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمم على محاسبة الوزراء، لافتا إلى ان "الوزير عندما نستدعيه بكل محبة واحترام يتخلف عن الحضور".

ولفت في حديث تلفزيوني إلى انه "حاولت الاتصال بوزير الخارجية جبران باسيل بعد الإخبار الذي تقدمت به النائب بولا يعقوبيان ولم أوفّق به لذلك لم أتواصل معه لاطلب منه الحضور للاستماع إليه".

من جهة أخرى، كشف ان "صاحبة مستشفى الفنار اعترفت انه هناك مصادر مالية لهذه المستشفى تأتي على شكل مساعدات بالاضافة إلى مساهمة الدولة"، سائلا "ألا تكفي هذه الأموال لتنظيف الارض وغسل ثياب المرضى؟".

وشدد القاضي ابراهيم على انه "يجب ان يكون للاعلام دور محوري وأساس في مكافحة الفساد".