مصطفى حسين: يجب ان يكون هناك علاقة بين لبنان وسوريا لاتمام ملف عودة النازحين

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب مصطفى حسين أن "موضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم هو مشروع كل لبناني"، مشيراً الى أنه "يجب ان يكون هناك علاقة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لتسهيل اتمام هذا الملف".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حسين أن "الدولة السورية تفتح ذراعيها للبنانيين لكن القوى الدولية والامم المتحدة لا تشجع النازحين على الى بلادهم"، مشيراً الى أن "سوريا اذا بدأ الإعمار بها فهي تحتاج لأبنائها لإعادة إعمارها".

ولفت الى أن "سوريا تفتح حدودها دائما أمام لبنان، والدولة اللبنانية لم تطلب من سوريا رسميا اننا نريد العبور عبر معبر نصيب".

وأشار الى ان "من يعطين النازحين المال والبطاقات هم المسؤولون عن عدم عودة النازحين الى سوريا" معتبراً أن "القوات اللبنانية كجميع القوى تريد عودة النازحين".

وشدد حسين على ان "القوات واي حزب في لبنان لا مصلحة له ببقاء النازحين لأنهم يشكلون ضغطا على المجتمع اللبناني، ونحن لنا مصلحة بعودتهم بكرامة لأن بلدهم بحاجة اليهم".

وأكد أن "هناك اتفاقيات بين لبنان وسوريا منها اتفاقية "الاتفاق والتعاون" وجمدت لسبب سياسي ولكن لم تلغى"، مشيراً الى أنه "اذا لم يعد النازحين سيعيشون كاللاجئين السوريين ويقيمون مخيمات".