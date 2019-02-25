بومبيو عن حظر بريطانيا لحزب الله:مجموعة ملطخة أيديها بالدماء الأميركية

علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حظر بريطانيا لحزب الله، قائلا: "هذه المجموعة الإرهابية التي ترعاها إيران أيديها ملطخة بالدماء الأميركية وتستمر بتخطيط وتنفيذ هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم".

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