محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مهندس التنظيم وفني الإدارة الهندسية المختصين بشارع دار البلدية بمدينة كفر الشيخ، إلى النيابة العامة، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات بشأن تحويل شقة سكنية إلى محل تجارى بالمخالفة للقانون.
وقرر محافظ كفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال "هـ.أ.ع" صاحبة الوحدة السكنية لتعديل استغلال الشقة من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص، وذلك بتحرير محضر وفرض غرامة مالية على صاحبة الوحدة السكنية، مع إغلاق المحل التجاري فورًا طبقاً للقانون، مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة المقصرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب شقة| محافظ كفر الشيخ يحيل مسئولين للنيابة العامة.. ويحرر محضرًا ضد سيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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