الأربعاء.. انطلاق اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا بالخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (أ ش أ) تنطلق بعد غد الأربعاء، اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا والتي يرأس الجانب السوداني فيها نائب رئيس الجمهورية فيما يرأس الجانب الإثيوبي رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي. وكانت قد اختتمت اليوم الإثنين، بالخرطوم، اجتماعات اللجنة الاقتصادية الفنية السودانية الإثيوبية المشتركة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجانب السوداني وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عمر فرج الله في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماعات اهتمام رئاسة الجمهورية على مستوى البلدين بتطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما.

وأشار إلى أن أعمال اللجنة الاقتصادية الفنية والتي تم تشكيلها منذ عام 2015 حققت تطورا إيجابيا ملحوظا في علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المنافع لاسيما في مجالات (التعاون المصرفي، التجارة، الصناعة، الجمارك، النقل والطرق والجسور، الثروة الحيوانية، الاستثمار والأسواق الحرة).

من جانبه أكد رئيس الجانب الإثيوبي يوهنس دينقايو رغبة البلدين المشتركة لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار مشيدا بما تم إنجازه في مجال تطوير تجارة الحدود والنقل والسكة الحديد، وأشار إلى أن الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان تدعم فرص التكامل الاقتصادي بينهما.

ونوه إلى اهتمام حكومتي البلدين بتحديث فرص التعاون الاقتصادي والسعي لتجاوز تحديات التطبيق مؤكدا التزام الجانب الإثيوبي بإكمال مشروعات التعاون المشترك بما يدعم تطوير علاقات البلدين.

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