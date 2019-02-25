مقتل 35 من حركة الشباب الصومالية في غارة أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج (د ب أ)

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، اليوم الإثنين، مقتل 35 من مسلحي حركة الشباب في غارة أمريكية على الصومال.

وقالت الولايات المتحدة في بيان، إن الغارة التي استهدفت منطقة وسط إقليم هيران، الذي يقع وسط الصومال، أمس الأحد، "عرقلت محاولة حركة الشباب لتجميع قواتها".

وتشارك القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالية، في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال التي مزقتها الصراعات.

وتسعى حركة الشباب إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، وتشن هجمات بشكل منتظم على المنشآت الحكومية والفنادق والمطاعم.

والحركة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

ولقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم، معظمهم عاملات نظافة، جراء هجوم نفذه مسلحون ببنادق كلاشينكوف على بعد 17 كيلو مترا من العاصمة الصومالية مقديشو في وقت سابق اليوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن المسؤول الأمني محمد حسن اتهم حركة الشباب بتنفيذه.