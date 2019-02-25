هيئة الأركان الفرنسيّة: ضربة جويّة تستهدف نحو 15 "جهاديًّا" في مالي

وكالات - أعلنت هيئة الأركان الفرنسية اليوم، الإثنين 25 فيفري2019، أن ضربة جوية للجيش الفرنسي سمحت "بشل حركة" نحو 15 "جهاديا من تنظيم جبهة تحرير ماسينا في وسط مالي" .

وقالت هيئة الأركان في بيان إن طائرتي ميراج-2000 إنطلقتا من نيامي تدخلتا مساء السبت في منطقة ديالوبي بشمال موبتي، بالتنسيق مع القوات المالية. وردا على سؤال، لم توضح ما إذا كان هؤلاء الجهاديون قتلوا أو جرحوا.

قتل العسكريون الفرنسيون الخميس في مالي الرجل الثاني في أكبر تحالف جهادي مرتبط بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل، هو جمال عكاشة المعروف بيحيى أبو الهمام.

وجاءت هذه العملية خلال زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب لمالي.

ووقع فيليب خلال زيارته اتفاقا للتنمية في مالي بقيمة 85 مليون يورو بينها 50 مليونا بشكل قرض و35 مليونا كدعم مالي، عن طريق وكالة التنمية الفرنسية.