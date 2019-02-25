حزب العمال يوافق على استفتاء ثان بشأن "بريكست"

أكد حزب العمال البريطاني، اليوم الاثنين، دعمه إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست في حال لم يتم إقرار خطته بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في بيان "نحن ملتزمون (...) بطرح أو دعم تعديل لإجراء تصويت شعبي يمنع فرض بريكست المحافظين المؤذي على البلاد".