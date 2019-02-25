البشير يصدر قراراً بحظر التجمعات والاحتجاجات

حظر الرئيس السوداني عمر البشير التجمعات والاحتجاجات، اليوم الاثنين، في أوامر طوارئ أصدرها. وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن البشير أيضاً حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

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