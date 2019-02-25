ترامب يغادر واشنطن متوجهاً إلى فيتنام للقاء كيم

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن اليوم الاثنين، متوجهاً إلى فيتنام لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مؤكداً أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونج يانج النووية.
في الـ 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي، متوجهاً إلى القمة التي ستعقد في هانوي الأربعاء والخميس.
وغادر ترامب على متن الطائرة الرئاسية اير فورس وأن، من قاعدة اندروز
وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بأن تكون القمة "رائعة جداً"، مضيفاً "نريد إزالة الأسلحة
ولخص مقاربته في تغريدة قال فيها، "إذا نزعن الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعاً قوة اقتصادية. وإلا، فسيظل الحال على ما هو".
وعقد ترامب وكيم قمةَ تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة، ووقعا اتفاقاً مشتركاً رمزياً.
وتأتي مغادرة ترامب فيما يتجه قطار يحمل كيم ووفده من الصين، إلى فيتنام.
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