غدًا.. جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن فنزويلا

مجلس الامن

وكالات

أكد مصدر في السلك الدبلوماسي للأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا بطلب من الولايات المتحدة، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة الوضع في فنزويلا.

وقال المصدر: " قرر مجلس الأمن عقد اجتماع مساء غد الثلاثاء"، مضيفا أنه من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة

ستقدم مشروع قرار حول فنزويلا صاغته للمجلس غدا.

وينص مشروع القرار الأمريكي على إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي نظمت في فنزويلا العام الماضي وأظهرت فوز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية، ويتضمن أيضا الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شدد على أن مجلس الأمن لن يعتمد أبدا الوثيقة الأمريكية كونها تهدف إلى زعزعة الاستقرار في فنزويلا والحصول على ذريعة لتنفيذ التدخل العسكري المباشر في هذا البلد.

بالمقابل، أعدت موسكو مشروع قرار خاص بها بشأن الوضع في فنزويلا يدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة التي تمر بها عبر حوار بين الحكومة والمعارضة بوساطة بلدان المنطقة.