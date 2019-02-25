إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة من قبل جيش الاحتلال شرق رفح، ضمنفعاليات الإرباك الليلي اليومية تنتقل بين مخيمات العودة الخمسة.
وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرق رفح وفي خان يونس.
وتظاهر العشرات من الشبان وأشعلوا الإطارات المطاطيةبالقرب من مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة ضمن فعاليات الإرباك الليلي اليومية التي تنتقل بين مخيمات العودة الخمسة.
واستأنفت وحدة الإرباك الليلي فعالياتها ونشاطاتها في مختلف مخيمات العودة المنتشرة على حدود القطاع الشرقية قبل عدة أسابيع.
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