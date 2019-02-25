العمال البريطاني" يدعم إجراء استفتاء ثان بشأن البريكست"

جيريمي كوربين وكالات أعلن حزب العمال البريطاني، اليوم الاثنين، دعمه إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست. وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إنه حزب العمال يدعم إجراء استفتاء ثان بشأن البريكست في حال لم يتم حزب العمال يدعم إجراء استفتاء ثان بشأن البريكست في حال لم يتمإقرار خطته بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كوربين في بيان "نحن ملتزمون بطرح أو دعم تعديل لإجراء تصويت شعبي يمنع فرض بريكست المحافظين المؤذي على البلاد".

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