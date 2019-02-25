وزير الخارجية اليمني: فشل اتفاق السويد يعني العودة للعنف

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قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الإثنين، إن ميليشيات الحوثي لم تنسحب حتى الآن من الميناءين المتفق عليهما (الصليف ورأس عيسى)، محذراً من أن فشل اتفاق ستوكهولم الخاص بالهدنة في الحديدة يعنيالعودة إلى مربع العنف والتدمير.
وأضاف اليماني على هامش القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، إنه كان من المتوقع رؤية انسحابات الحوثيين من ميناءي الصليف
ونوه اليماني بأن الرسائل التي خرجت من قمة شرم الشيخ تفيد بأنه لا يمكن العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة، وأنه من الأفضل لصنع السلام أن يقبل الحوثيون بالانسحابات والخروج من الموانئ حسب الاتفاق.
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