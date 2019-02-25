حمد بن جاسم وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: "فضائح قطر مستمرة في بريطانيا".

وتناول فيديو مداد نيوز، تستر قطر لرئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم بعد ثبوت تورطه في رشوة بنك باركليز البريطاني وقضية فساد مالي بتعيينه موظفا عاديا في سفارتها بلندن لمنحه حصانة دبلوماسية تمكنه من التهرب من المحاكمة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فضيحة جديدة تهدد عرش قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.