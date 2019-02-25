كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال زيارته.. الأسد يشكراً إيران على دورها في الحرب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين، في طهران المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ونظيره حسن روحاني، في زيارة هي الأولى إلى إيران، أبرز داعميه، منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو 8 أعوام.

وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أجرى "زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران"، تخللتها محادثات مع كل من خامنئي وروحاني.

وفي لقائه روحاني، قالت الرئاسة، إن الأسد "شكر إيران قيادةً وشعباً على كل ما قدمته لسوريا في الحرب".

واستعرض الأسد مع خامنئي "علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين والتي شكلت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية، التي تسعى إلى إضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل"، وفق المصدر ذاته.

وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى للأسد الى طهران منذ 2010، بعد أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي "طويل الأمد"، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

ومنذ بداية النزاع السوري في منتصف مارس 2011، دعمت إيران سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، دمشق.

وبادرت في 2011 بفتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5.5 مليارات دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين، ومقاتلين لدعم النظام السوري في معاركه.