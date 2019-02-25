كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر البشير يحظر الاحتجاجات ويُقيد التعامل بالنقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظر الرئيس السوداني عمر البشير، التجمعات والاحتجاجات اليوم الإثنين، في أوامر طوارئ أصدرها، بسبب أطول اضطرابات ضد الحكومة، طيلة حكمه المستمر منذ 30 عاماً.

وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن البشير أيضاً حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات، والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد، والذهب، عبر الموانئ والمعابر