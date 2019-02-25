كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الأمريكي يقتل 35 مسلحا في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 35 مسلحا من حركة الشباب الصومالية، عقب غارة جوية.

ذكر بيان القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الاثنين 25 فبراير، أن المقاتلات الحربية التابعة لها شنت غارة جوية أدت إلى مقتل 35 مسلحا من حركة الشباب، على منطقة هيران في الصومال.

وأوضح البيان أن الغارة استهدفت مسلحي حركة الشباب وهم يتنقلون بين الأماكن في مناطق قروية، مشيرا إلى أن هذه الغارة تحديدا تعد جزء من جهود أكبر لدعم الجيش الوطني الصومالي.

وتابع: "هدف الغارة هو زيادة الضغط على الشبكات الإرهابية وجهودها في المنطقة".

وأضاف البيان: "حتى هذا الوقت، نقر أن الغارة أسفرت عن مقتل 35 إرهابيا".