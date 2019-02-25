أستاذ لم يلتحق بالقسم منذ بداية الموسم..وآباء التلاميذ يحتجون! – فيديو

نظم آباء وأولياء التلاميذ، المتمدرسين في مؤسسة العمامرة، التابعة إلى جماعة اسحيم قيادة الكرعان إقليم أسفي، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بسبب غياب أستاذ السلك الابتدائي لفترات طويلة، منذ بداية الموسم الدراسي الجاري.

وعلم “اليوم24” أن عددا من آباء، وأولياء التلاميذ المحتجين، استنكروا حرمان أبنائهم من حقهم في التحصيل الدراسي في أجواء طبيعية عادية، بسبب غياب الأستاذ “و.ع” لأشهر عديدة، منذ انطلاق الموسم الدراسي، بذريعة المرض، مبرزين أن الحوار مع مسؤولي مديرية التعليم لإيجاد حل للأمر لم يعط نتيجة، الشيء الذي دفعهم إلى الاحتجاج، صباح اليوم.

وطالب المحتجون المسؤولين المعنيين بتسريع إيجاد حل، وتعويض الأستاذ، مشيرين إلى أن وضعية أبنائهم، الذين لم يستفيدوا من الواجب المهني، الذي يجب على الأستاذ الالتزام به، منذ انطلاق الموسم الدراسي، تثير قلقهم.