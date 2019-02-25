تزامنا مع زيارة هاري وميغل للمغرب.. الصحافة البريطانية تصنف المملكة بـ”المنطقة غير الآمنة” -صورة

أثارت بعض وسائل الإعلام البريطانية، الجدل، بعد وصفها لزيارة الأمير هاري، وزوجته ميغان، إلى المغرب بالزيارة إلى “المنطقة غير الآمنة”.

ونشرت مجلة “دايلي ميروار”، على صدر صفحتها الأولى صورة لأمير المملكة البريطانية وزوجته، خلال زيارتهم للمغرب، مرفوقة بعنوان “ميغان وهاري يطيران للمنطقة الغير الآمنة”.

وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته المجلة، قال المنبر الإعلامي البريطاني إن زيارة الأميرين تتزامن مع الاحتجاجات التي يعرفها المغرب لفئات اجتماعية عديدة، كالأساتذة المتقاعدين، والأطباء، واحتجاجات الشغيلة أيضا.

وأضافت المجلة أن أجهزة الأمن البريطانية طالبت بموارد أمن إضافية لحماية الزوجين خلال زيارتهما، خصوصا أن منطقة جبلية عرفت، نهاية السنة الماضية، عملية إرهابية راحت ضحيتها شابتين أجنبيتين، والمنطقة المبرمجة في برنامج زيارة الأميرين، جبلية أيضا.

وكان الأمير البريطاني وزوجته ميغان قد زارا، صباح أمس الأحد، دار آسني المتواجدة بمركز جماعة آسني القروية بإقليم الحوز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقومان بها للمغرب.