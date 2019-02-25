الملك يستقبل أمير بريطانيا هاري وزوجته ميغان

بعد ثلاثة أيام من قدومهم إلى المغرب في زيارة رسمية، استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين، الأمير البريطاني وزوجته ميغان ماركل.

وأقام الملك مساء اليوم، بالإقامة الملكية بسلا، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم، والأميرة لالة حسناء حفل شاي على شرف الأمير هاري، دوق ساسيكس، وعقيلته ميغان دوقة ساسيكس،