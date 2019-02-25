"الإرباك الليلي": إصابات برصاص الاحتلال شرق رفح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، مساء اليوم، الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، جنوب قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل، أطلقت الرصاص صوب عشرات الفتية والشبّان شرق رفح، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم، نقلوا على إثرها للمستشفى.

والمجموعات الشبابية، التي تُطلق على نفسها اسم "وحدة الإرباك الليلي"، تعمل على إشغال قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الجانب الآخر من السياج الأمني شرقي القطاع بأدواتها السلمية.

هذا وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار (مكوّنة من الفصائل الفلسطينية)، الإثنين، عن إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين قرب موقع "زيكيم" العسكري أقصى شمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في ميناء غزة، إنه سيتم بعد عصر غد، الثلاثاء، إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين بعنوان "غزة تنتفض على محاصريها".