انت الان تتابع تفاصيل خبر الحرس الثوري يوجه رسالة للبحرين ويعتبر جزر الإمارات ملكاً لطهران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 09:47 مساءً - جدد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، تأكيد ملكية بلاده للجزر الإماراتية الثلاث في الخليج العربي؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما اعتبر أن البحرين جزء من إيران.

وقال الأدميرال تنكسيري، في مقابلة أجرتها معه قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية: "أنتم تعلمون جيداً أنّ هذه الجزر إيرانية، كما تعلمون أنّنا لو عدنا إلى الوراء في التاريخ لوجدنا أن البحرين كانت جزءاً من إيران حتى عام 1971".

وتساءل قائلاً: "هل يمكن أن يدعي أحدهم بامتلاكه هذه الجزر؟ بينما البحرين التي لها تاريخ طويل كانت جزءاً من إيران، خاصة أن مسافة هذه الجزر تبعد عن سواحلنا 16 ميلاً فقط؟ هذه الجزر إيرانية، لكن أعداءنا يهدفون من وراء إثارة هذه القضايا حلب المنطقة والانتشار فيها".

وتؤكد دولة الإمارات عائدية هذه الجزر إليها، وتطالب باسترجاعها، وتقول إن طهران وضعت يدها على هذه الجزر في أثناء فترة الانتداب البريطاني.

وأضاف القائد العسكري الإيراني قائلاً: "لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن هذه الجزر إيرانية، وستبقى إيرانية، ويجب أن تبقى إيرانية للأبد. وكما نقول نحن لا نطالب بأرض البحرين، ولا يجب أن يطالب أي كان بالجزر الإيرانية".

في سياق متصل شدد الأدميرال تنكسيري على أن ما يستعرض في مناورات القوات البحرية الإيرانية في الخليج، قرب مضيق هرمز، يشكل جزءاً صغيراً جداً من قدرات البلاد.

وذكر في المقابلة: "نحن في القوة البحرية للحرس الثوري نعتقد بأن كل شيء يجب أن يبقى سرياً، وأن يتم الكشف عنه رويداً رويداً وبصورة تدريجية، وما يعرض في المناورات يشكل جزءاً صغيراً جداً من قدراتنا الرئيسية التي سيرونها (الأعداء) حينما يتلقون ضربة قوية".