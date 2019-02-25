انت الان تتابع تفاصيل خبر شيخ قبيلة سعودية يتعهد بالانتقام بعد الإفراج عنه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 09:47 مساءً - توعد الشاعر السعودي علي بن عبار الزعل، أحد شيوخ قبيلة "شمّر" العربية الشهيرة، بـ"الانتقام" عقب الإفراج من اعتقاله الذي استمر 9 أشهر.

وقال الزعل في تغريدة له أمس الأحد: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من سأل عني وأسأل الله أن يقرب اليوم الذي يثلج صدورنا بالانتقام من كل ظالم".

حساب "معتقلي الرأي" المعني بأخبار المعتقلين في السعودية ذكر، اليوم الاثنين، أن الزعل أفرج عنه بعد أيام من دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، وعلى ظروف السجن السيئة.

يذكر أن علي بن عبار الزعل شاعر ويعد من شيوخ شمّر، اعتقل منذ منتصف مايو الماضي، على خلفية تغريدة طالب فيها بمحاسبة الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، متهماً إياه بالاحتيال عليه.

وكشف الزعل أن الأمير عبد العزيز لم يحتل عليه فقط بل على العديد من المواطنين، ويبدو أن فضحه الحقيقة وتقديمه الأدلة كانا السبب الرئيسي في دخوله السجن لمدة 9 أشهر .

وفي سبتمبر الماضي، كشفت مصادر حقوقية سعودية لـ"الخليج 365" أن عدد معتقلي الرأي بالمملكة ناهز الـ3 آلاف معتقل منذ حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات، في سبتمبر عام 2017، وشملت أصحاب تخصّصات شرعية وقانونية وقضاة وإعلاميين وغيرهم.