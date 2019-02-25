انت الان تتابع تفاصيل خبر الإقالات تتواصل في السودان بإعفاء مدير عام هيئة الموانئ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 09:47 مساءً - أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني، محمد طاهر إيلا، الاثنين، قراراً بإعفاء جلال الدين محمد أحمد شليه، من منصبه مديراً عاماً لهيئة الموانئ البحرية.

يأتي هذا الإعفاء ضمن مجموعة قرارات جديدة صدرت مؤخراً عن حكومة عمر البشير شملت إعفاء شخصيات بارزة، وتنصيب أخرى جديدة، كان من بينها طاهر إيلا، الذي تولى منصب رئيس الوزراء، الأحد الماضي، بعد حلّ حكومة معتز موسى.

والسبت الماضي أصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً جديداً ينص على تعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع خلفاً لبكري حسن صالح.

وأصدر البشير أيضاً قراراً بإقالة رؤساء حزب المؤتمر الوطني في الولايات وتعيين نوابهم، وتأجيل عقد المؤتمر العام "لحزب المؤتمر الوطني" المقرر في أبريل لموعد لم يحدد بعد.

وكان البشير أعلن يوم الجمعة الماضي، قرارات بفرض حالة الطوارئ لعام كامل، وسلسلة إقالات شملت الحكومة المركزية، وحكام الولايات.

وبحسب المراسيم التي أوردتها وكالة السودان للأنباء فإن الرئيس قرر حلّ مجلس الوزراء القومي، وتكليف وزراء وأمناء عامين، وإعفاء ولاة الولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة جدد.

من الجدير ذكره أيضاً أن القرارات أبقت على 6 وزراء في الحكومة المركزية دون تغيير؛ هم وزير الدفاع عوض بن عوف، العدل محمد أحمد سالم، الخارجية الدرديري محمد أحمد، وشؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، والوزير بديوان الحكم المحلي حامد ممتاز.

يشار إلى أن السودان يعيش على وقع احتجاجات شعبية عارمة منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي. وتشير جماعات حقوقية إلى أن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في صدامات مع قوات الأمن في حين اعتقل نحو 1000 آخرين.

وكانت المظاهرات قد اندلعت أساساً احتجاجاً على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها تحولت إلى احتجاجات للمطالبة بإنهاء حكم البشير، الذي تولى السلطة قبل 30 عاماً.