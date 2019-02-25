شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يلتقي سفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم بجنيف سفراء المجموعة العربية لدى مقر الأمم المتحدة في سويسرا.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وتطوراتها واستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في تحدي قرارات المجتمع الدولي برفضها تنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية الملزمة وآخرها اتفاق السويد، إضافة إلى التدخلات والأطماع الإيرانية في الشؤون العربية، وبينها تدخلها السافر في اليمن، ورفضها الإذعان للقرارات الدولية بحظر تسليح ودعم مليشيات الحوثي، ومشروعها الطائفي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية لكبح جماح التمدد الإيراني، كون تدخلاتها في البلدان العربية باتت واضحة للجميع، بما في ذلك تشجيعها للمليشيات الحوثية للاعتداء على السفن التجارية في الممرات الملاحية الدولية جنوب البحر الأحمر، وتهديدها بإغلاق مضيق باب المندب، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن والاستقرار العالمي.

من جانبه أكد سفير البحرين رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور يوسف بوجيري في اللقاء، تأييد بلاده والمجموعة العربية، للشرعية الدستوري اليمنية، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في كافة المجالات حتى عودة كافة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.