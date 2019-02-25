شكرا لقرائتكم خبر عن توصية باعتماد القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2023م والان نبدء بالتفاصيل
وأوصى المشاركون في الاجتماع، باعتماد القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2023م، والموافقة على مؤتمر نصرة القدس.
كما أوصى المشاركون، باعتماد الأنشطة والبرامج التونسية المقدمة باعتبار تونس عاصمة للشباب العربي لعام 2019م، والموافقة على لقاء العواصم العربية بالأردن هذا العام.
ووافق المشاركون على عقد المؤتمر الدولي لإستراتيجية استشعار طاقات الشباب ومكافحة التطرّف الفكري في جمهورية مصر العربية، مع إجراء بعض التعديلات على المؤتمر حسب الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة والتوصية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع تعيين الدكتور محمود حسن من مصر نائبًا لرئيس اللجنة، وإقامة منتدى حول دور الشباب في تفعيل أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان، على أن يتم تزويد اللجنة بتفصيلات عن المنتدى قبل اعتماده من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
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