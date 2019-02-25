توقيع اتفاقيات بين السعودية والهند تصل إلى 100 مليار دولار خلال عامين

20 فبراير,2019

أكثر من 100 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة بين الهند والسعودية في العامين المقبلين، بحسب ما أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الهند شملت السياحة والإسكان والتجارة، أنّ «بالعلاقات الاقتصادية بين الهند والسعودية قوية... ونأمل أن تسهم الاستثمارات مع الهند في خلق كثير من فرص العمل».

وأشار إلى أن «دولة رئيس الوزراء (الهندي ناريندرا مودي) ذكر أن هذه أول زيارة لي، لكن هذه هي الزيارة الأولى لي كرئيس لوفد.. فقد سبق لي أن زرت الهند» من قبل.

وأضاف: «تمتد العلاقة بين الهند والسعودية لآلاف السنين. الفرص بين بلدينا كثيرة جدا وهناك الكثير من المصالح: الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية.. نضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه المصالح».

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن مودي زار السعودية في 2016 ونتج عن الزيارة في 2017 و2018 استثمارات في تكرير النفط والبتروكيماويات... وفي العامين الماضيين كان هناك استثمار سعودي بـ10 مليارات في مجال التقنية والشركات الصغيرة وتحفزنا لاستثمار المزيد».

وتمنى الأمير محمد بن سلمان أن تترسخ علاقة البلدين في توفير مزيد من الأيدي العاملة الهندية للمساهمة في مستقبل السعودية ورؤية 2030.

وتستند العلاقة بين السعودية والهند إلى أركان أساسية، ففي الاقتصاد: السعودية رابع شريك للهند، وتصدر 20 في المائة من نفطها، وهي ثامن أكبر الأسواق لمنتجاتها.

كما أن السعودية مدعوة للمشاركة في مشاريع إسكان لـ50 مليون شخص، ولإنتاج 170 غيغاواط من الكهرباء.

كذلك يتجاوز التبادل التجاري بين السعودية والهند 25 مليار دولار، وتحويلات الهنود من المملكة إلى بلدهم تبلغ 10 مليارات دولار سنويًا.

ولعل من أبرز المشاريع التي يعمل عليها البلدان، مصفاة راتناغيري التي تبلغ كلفتها 44 مليار دولار.

وذكرت «أرامكو السعودية» اليوم الأربعاء، أن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وأنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وقال أمين الناصر: «الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية. وتشتري الهند حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط السعودي».

وقال سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد: «الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية».